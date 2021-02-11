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На «Авито» зарегистрировали рост объявлений по продаже инвайтов в Clubhouse

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В России зафиксировали бум интереса к новой социальной сети Clubhouse. 10 февраля на портале «Авито Услуги» было размещено 132 объявления со словами clubhouse и «инвайт/приглашение» в категории «спрос». В категории «предложение» было размещено 22 объявления.

При этом 9 февраля на портале было размещено всего 35 объявлений со словами clubhouse и «инвайт/приглашение», 8 февраля — 24 объявления, а 7 февраля — всего пять объявлений.

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Кроме того, с 7 по 10 февраля пользователи «Авито Услуг» почти в шесть раз чаще интересовались этой социальной сетью. Если 7 февраля поисковый запрос clubhouse ввели 15 раз, то 10 февраля — уже 87 раз.

Социальная Clubhouse появилась в марте 2020 года. Создатели — бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Общение в соцсети происходит в аудиочатах — там люди могут собраться и поговорить на разные темы. На фоне пандемии идея голосовых чатов оказалась востребованной и быстро набрала популярность.

При этом зарегистрироваться в приложении можно только по приглашению. Его можно получить от тех, кто уже имеет доступ. В мае 2020 года там было полторы тысячи пользователей, сейчас у Clubhouse уже несколько миллионов пользователей.

Ранее, 10 февраля, газета The New York Times сообщила, что Facebook планирует создать аудиочат, похожий на соцсеть Clubhouse. Отмечается, что глава Facebook Марк Цукерберг, давно интересовавшийся форматом аудиосвязи, распорядился создать аналогичный продукт.

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