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В РАН назвали возможную причину появления хлороводорода на Марсе

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Причиной появления хлороводорода на Марсе могла стать вулканическая активность. Такое мнение высказал в четверг, 11 февраля, в беседе с телеканалом «Звезда» астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

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По его словам, раньше химия Марса не предусматривала наличие хлороводорода, а после того как этот элемент был обнаружен в атмосфере планеты, ученые не исключают, что на ней могут происходить вулканические извержения.

Кораблев рассказал, что 10 лет назад был запланирован спутник по поиску новых составляющих в атмосфере Марса. Измерения начались весной 2018 года.

«Вначале мы сосредоточились на метане, но искали и другие газы... Мы нашли новый атмосферный компонент — хлороводород. Химия Марса его раньше не предусматривала. Придется теперь всецелую цепочку соединений, связанных именно с хлором, с хлоросодержащими веществами, раскручивать и исследовать, какие могут быть последствия этого», — сказал специалист.

По словам ученого, главная интересная вещь в этом открытии — это то, что хлороводород является одним из потенциальных вулканических газов.

«Не исключаем, что это свидетель идущей в настоящее время вулканической активности на Марсе», — заключил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что открытие данного вещества сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016, сообщается на сайте kp.ru.

В «Роскосмосе» отметили, что хлороводород появился в атмосфере во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания.

Тот факт, что хлороводород не всегда присутствует в атмосфере, заставляет пересмотреть представления модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса, сообщили в «Роскосмосе». Согласно двум основным гипотезам, источником хлороводорода могут быть либо частицы пыли, поднятой с поверхности планеты, либо активный вулканизм.

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