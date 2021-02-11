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Генпрокуратура, СК и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции

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Генеральная прокуратура, Следственный комитет России и МВД предупредили об ответственности за незаконные протестные акции.

«Выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц»
Замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко — о борьбе с неплательщиками налогов, жилье для сирот и предотвращении «колумбайнов»

«Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности»,— заявили в СК.

В ведомстве также напомнили об ответственности за привлечение несовершеннолетних к участию в незаконных мероприятиях.

«Присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности», — подчеркивается в сообщении.

В Генпрокуратуре также обратили внимание граждан на предусмотренную законом административную и уголовную ответственность за размещение информации с призывами к участию в несанкционированных акциях.

«Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП РФ», — отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что призывы к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, участие в них, а также склонение и вербовка к участию в незаконных мероприятиях»).

В МВД также прокомментировали размещенные в интернете публикации с призывами выйти на протесты 14 февраля.

В министерстве подчеркнули, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса и что массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, законодательно запрещены.

«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — следует из сообщения МВД.

23 и 31 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

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