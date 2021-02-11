Ученые обнаружили у свиней выдающиеся умственные способности

Специалисты из США провели эксперимент, по результатам которого был сделан вывод, что свиньи обладают неожиданными когнитивными способностями. Результаты исследования были опубликованы 11 февраля в журнале Frontiers in Psychology.

Учеными был проведен эксперимент с участием двух йоркширских свиней и двух микросвинок Панепинто. Специалисты Университета Пердью хотели выяснить, способны ли животные освоить видеоигру с использованием джойстика.

Свиней учили управлять джойстиком с помощью морды, чтобы переместить курсор по четырем сторонам экрана. Животные справились с задачей, а их когнитивные показатели соответствовали по уровню нечеловеческим приматам.

«Для животного нелегко осознать, что действие, которое оно выполняет, оказывает влияние на ситуацию в другом месте. То, что свиньи могут делать это в какой-то степени, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них», — рассказала автор исследования доктор, директор Центра науки о благосостоянии животных в Университете Пердью Кэндис Кроуни.

Во время проведения исследования авторы использовали еду для обучения животных. При этом ученые выяснили, что свиньи выполняли необходимые действия осознанно, а не механистически, в расчете на награду. Более того, животные смогли делать всё правильно, даже когда угощений не было.

«Такого рода исследования очень важны, потому что, как и с любыми разумными существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение», — добавила Кроуни.

1 февраля стало известно об эксперименте компании Neuralink Илона Маска. Специалисты, по словам Маска, внедрили нейроимплант в мозг обезьяны. С помощью устройства животное учили играть в видеоигры.

Илон Маск уточнил, что чип полностью скрыт под кожей примата и не причиняет ему вреда. По словам основателя Space X, обезьяна прекрасно себя чувствует. Кроме того, Маск заверил, что животное содержится в лучших условиях. Он также объяснил, что совершенствование технологий чипирования нацелено на устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей.