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Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм

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Компания Neuralink, принадлежащая основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, успешно провела эксперимент по внедрению нейроимпланта в мозг обезьяны. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на слова предпринимателя.

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«Она способна играть в видеоигры с помощью своего мозга», — сказал Маск.

Он уточнил, что чип полностью скрыт под кожей примата и не причиняет ему вреда. По словам основателя Space X, обезьяна прекрасно себя чувствует. Кроме того, Маск заверил, что животные содержатся в лучших условиях.

Он также объяснил, что совершенствование технологий чипирования нацелено на устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей.

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

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