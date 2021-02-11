Цифровые технологии в Москве спасли тысячи жизней

Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней в период пандемии. В кратчайшие сроки создана единая платформа, сообщает телеканал «Известия». Новшество позволило обеспечить персонифицированное ведение каждого пациента. Платформа учитывает переболевших COVID-19, контактирующих с ними и вакцинировавшихся. У жителей столицы появились электронные медицинские карты. Благодаря этой технологии теперь москвичи получают результаты исследований дистанционно. Также единая платформа позволила получать оперативную аналитику. Еще одна мера — модернизация первичного звена здравоохранения. Власти обещают в ближайшие годы обновить 150 поликлиник города. В прошлом году столица получила несколько престижных наград в сфере цифровизации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.