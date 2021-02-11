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Парковка в Москве станет бесплатной 22 и 23 февраля

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Парковка в Москве станет бесплатной 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба общественного департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

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Оплачивать парковочное место также не придется на улицах с повышенным тарифом — 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное время. Сообщается, что платным останется паркинг со шлагбаумом.

«22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной. В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф. В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения», — отметил глава транспортного комплекса Максим Ликсутов.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что москвичи стали реже пользоваться платными парковками. В 2020 году московские автомобилисты воспользовались подобным паркингом более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году.

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