Москвичи стали реже пользоваться платными парковками

В 2020 году московские автомобилисты воспользовались платными парковками более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что это связано с пандемией и периодом нерабочих дней, объявленных весной (в те недели москвичи парковались в 2,2 раза реже, чем обычно).

«Несмотря на то что режим повышенной готовности снят не был, во второй половине года число парковочных сессий вернулось к прежним показателям, а в конце года в некоторые недели было даже выше», — объяснили в пресс-службе АМПП.

12 ноября сообщалось, что в Москве с начала года было отправлено на штрафстоянки 12,7 тыс. автомобилей за незаконную парковку на местах для инвалидов.

В ведомстве призвали автомобилистов не занимать места для инвалидов, так как это лишает возможности парковаться людям, кому это действительно необходимо.