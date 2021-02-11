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Российский посол оценил стратегию США в отношении Сирии

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Новая администрация Соединенных Штатов продолжит оказывать давление на Сирию, и в целом, скорее всего, стратегия Вашингтона в Дамаске при президенте США Джо Байдене меняться не будет. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, посол России в САР Александр Ефимов.

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Однако он отметил, что пока рано говорить о планах новой администрации в отношении Сирии.

«Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле – один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили», — сказал Ефимов в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что независимо от региона, будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией, присутствие США в САР незаконно и должно быть прекращено.

«Американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, о чем я уже говорил, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке», — объяснил посол.

Кроме того, присутствие американцев в Сирии мешает решению правительством САР задач по обеспечению безопасности. Например, в пустынных районах на востоке республики, где наблюдается активизация боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По словам Ефимова, также вызывают вопросы связь и опека США над бандформированиями, которые размещены в лагере «Рукбан» в Ат-Танфе. На данный момент окончательное расселение пока не удается реализовать. Наблюдаются определенные проблемы и в Заевфратье на северо-востоке Сирии, который находится под присмотром американцев. Там растет уровень насилия и есть серьезные гуманитарные проблемы.

«Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается», — добавил посол.

В конце января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассчитывает на продолжение регулярных контактов с военными США по Сирии при администрации президента Джо Байдена. Он отметил, что Россия считает полезным определить те сферы, где стороны могли бы наладить сотрудничество.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламское государство», запрещенная в России, разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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