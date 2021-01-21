Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Посол РФ заявил о готовности продолжить сотрудничество с США по Сирии
Спорт
МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио
Общество
Стала известна причина отравления в школе-интернате в Хабаровске
Общество
В МВД назвали число посетивших в Россию в 2020 году иностранцев
Экономика
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
Мир
Демократы официально получили контроль над сенатом конгресса США
Мир
Генсек ООН приветствовал решение Байдена вернуть США в ВОЗ
Общество
Экс-заместителя бывшего ульяновского губернатора заподозрили в хищении 140 млн рублей
Мир
Главу группировки Proud Boys задержали по делу о штурме Капитолия

Посол РФ заявил о готовности продолжить сотрудничество с США по Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассчитывает на продолжение регулярных контактов с военными США по Сирии при администрации нового президента Джо Байдена.

Проблема маленького человека: как жители Сирии возвращаются к мирной жизни
Россия способствует прекращению огня в стране, репатриации беженцев и сглаживанию сепаратистских тенденций

Антонов отметил, что Москва также считает полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество. В частности, по оказанию гуманитарной помощи, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, разминированию, а также по борьбе с терроризмом.

«Мы к такому взаимодействию — разумеется, при условии уважения суверенитета САР — готовы», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 21 января.

Также Антонов заявил, что Москва готова к диалогу по продлению ДСНВ. Он выразил надежду, что шанс договориться с администрацией нового президента до истечения срока соглашения существует.

19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вступать в боестолкновения с американскими военными в Сирии и не станет «выгонять» их оттуда.

Он подчеркнул, что сирийский кризис находится в «продвинутой стадии урегулирования», а в борьбе с терроризмом в регионе одержана победа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламское государство», запрещенная в России, разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021