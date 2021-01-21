Посол РФ заявил о готовности продолжить сотрудничество с США по Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассчитывает на продолжение регулярных контактов с военными США по Сирии при администрации нового президента Джо Байдена.

Антонов отметил, что Москва также считает полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество. В частности, по оказанию гуманитарной помощи, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, разминированию, а также по борьбе с терроризмом.

«Мы к такому взаимодействию — разумеется, при условии уважения суверенитета САР — готовы», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 21 января.

Также Антонов заявил, что Москва готова к диалогу по продлению ДСНВ. Он выразил надежду, что шанс договориться с администрацией нового президента до истечения срока соглашения существует.

19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вступать в боестолкновения с американскими военными в Сирии и не станет «выгонять» их оттуда.

Он подчеркнул, что сирийский кризис находится в «продвинутой стадии урегулирования», а в борьбе с терроризмом в регионе одержана победа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламское государство», запрещенная в России, разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.