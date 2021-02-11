Российский похоронный стартап заработал в США

В американском штате Нью-Йорк заработала IT-платформа для участников похоронного бизнеса, разработанная российской компанией «Честный агент». О работе площадки рассказал директор организации Артем Манилов в четверг, 11 февраля.

Запуск сервиса состоялся несколько дней назад. Пользователи платформы могут удаленно через похоронного директора выбирать место на кладбище, а также оплачивать погребальные и другие дополнительные услуги.

По словам Манилова, компания зарегистрировалась в американском штате в 2018 году, а в 2020-м первый сервис был запущен в пилотном режиме. Начать развиваться проекту, по словам директора «Честного агента», способствовало распространение коронавируса в США — на сегодняшний день, согласно данным

Университета Джонса Хопкинса, страна находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, а также по количеству летальных исходов на фоне коронавирусной инфекции — 27 285 623 и 471 422 соответственно. При этом лидером по числу смертей от COVID-19 в США является именно Нью-Йорк.

Морги мегаполиса не справлялись с потоком и были перегружены, а с помощью приложения удалось оптимизировать логистику, подключив крематории из соседних регионов. В данным момент к сервису в штате подключены одно кладбище, 12 крематориев и 84 похоронных директора. В течение месяца через организацию проходит порядка 500 кремаций.

Изначально, по словам Манилова, идея создания платформы для оптимизации рынка похоронных услуг для роста конкуренции и снижения цен родилась в России.

«Мы, как создатели, в этом сами заинтересованы, поскольку работаем только в сегменте b2b. Мы долго думали, где начать и тогда наибольший интерес к проекту проявили в Московской области, мы получили на старте много часов экспертизы и консультаций, в том числе благодаря интересу губернатора Андрея Воробьева к теме цифровизации и предоставления электронных услуг», — приводит его слова «Лента.ру».

Так, при поддержке властей подобная платформа уже четвертый год работает в Подмосковье, где на одной интернет-площадке собраны все ритуальные товары и услуги. Пользователи могут в мобильном приложении выбрать место на кладбище, а также зарезервировать время в крематории и прощальном зале, подготовить документы и оформить участок. Кроме того, сервис позволяет организовать похороны и выбрать специалистов по установке памятника.

Выручка «Честного агента» в России по итогам прошлого года составила 784 млн рублей, а с 2016 года показатель увеличился более чем в шесть раз, приводит «Ленте.ру» статистические данные операционный директор ритуального агрегатора Илья Манилов.

Илья Манилов также отметил, что недавно компания даже запустила собственную школу ритуальных агентов или распорядителей похорон, которые помимо руководства похоронами также консультируют по обрядовым вопросам, оформляют интерьер залов для прощания и помогает собирать необходимые для погребения бумаги. При этом он еще и занимается режиссурой траурной церемонии, проверяя при этом готовность могилы, организацию поминального обеда и др.

Глава компании выразил надежду, что ритуальные компании не будут воспринимать их как конкурентов, так как организация действует в интересах как организаций, так и их клиентов.

Манилов отметил, что недавно компания даже запустила собственную школу ритуальных агентов или распорядителей похорон, которые помимо руководства похоронами также консультируют по обрядовым вопросам, оформляют интерьер залов для прощания и помогает собирать необходимые для погребения бумаги. При этом он еще и занимается режиссурой траурной церемонии, проверяя при этом готовность могилы, организацию поминального обеда и др.

Также глава компании уточнил, что в настоящий момент в России завершается работа по созданию маркетплейса похоронных услуг. Он должен заработать в стране до конца года.

Уже сейчас благодаря платформе, разработанной организацией, цены ее участников снизились по сравнению с государственными и муниципальными организациями. Манилов при этом выразил надежду, что именно Россия останется основной базой и рынком компании.