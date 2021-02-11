Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Мир
МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта
Политика
Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года
Политика
В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО
Мир
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии
Общество
Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей
Экономика
Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Российский похоронный стартап заработал в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Нью-Йорк заработала IT-платформа для участников похоронного бизнеса, разработанная российской компанией «Честный агент». О работе площадки рассказал директор организации Артем Манилов в четверг, 11 февраля.

Запуск сервиса состоялся несколько дней назад. Пользователи платформы могут удаленно через похоронного директора выбирать место на кладбище, а также оплачивать погребальные и другие дополнительные услуги.

Похоронить достойно: изменится ли ситуация в ритуальной сфере
Новый законопроект призван навести порядок в одной из самых коррумпированных отраслей

По словам Манилова, компания зарегистрировалась в американском штате в 2018 году, а в 2020-м первый сервис был запущен в пилотном режиме. Начать развиваться проекту, по словам директора «Честного агента», способствовало распространение коронавируса в США — на сегодняшний день, согласно данным

Университета Джонса Хопкинса, страна находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, а также по количеству летальных исходов на фоне коронавирусной инфекции — 27 285 623 и 471 422 соответственно. При этом лидером по числу смертей от COVID-19 в США является именно Нью-Йорк.

Морги мегаполиса не справлялись с потоком и были перегружены, а с помощью приложения удалось оптимизировать логистику, подключив крематории из соседних регионов. В данным момент к сервису в штате подключены одно кладбище, 12 крематориев и 84 похоронных директора. В течение месяца через организацию проходит порядка 500 кремаций.

Изначально, по словам Манилова, идея создания платформы для оптимизации рынка похоронных услуг для роста конкуренции и снижения цен родилась в России.

«Мы, как создатели, в этом сами заинтересованы, поскольку работаем только в сегменте b2b. Мы долго думали, где начать и тогда наибольший интерес к проекту проявили в Московской области, мы получили на старте много часов экспертизы и консультаций, в том числе благодаря интересу губернатора Андрея Воробьева к теме цифровизации и предоставления электронных услуг», — приводит его слова «Лента.ру».

Так, при поддержке властей подобная платформа уже четвертый год работает в Подмосковье, где на одной интернет-площадке собраны все ритуальные товары и услуги. Пользователи могут в мобильном приложении выбрать место на кладбище, а также зарезервировать время в крематории и прощальном зале, подготовить документы и оформить участок. Кроме того, сервис позволяет организовать похороны и выбрать специалистов по установке памятника.

Выручка «Честного агента» в России по итогам прошлого года составила 784 млн рублей, а с 2016 года показатель увеличился более чем в шесть раз, приводит «Ленте.ру» статистические данные операционный директор ритуального агрегатора Илья Манилов.

Илья Манилов также отметил, что недавно компания даже запустила собственную школу ритуальных агентов или распорядителей похорон, которые помимо руководства похоронами также консультируют по обрядовым вопросам, оформляют интерьер залов для прощания и помогает собирать необходимые для погребения бумаги. При этом он еще и занимается режиссурой траурной церемонии, проверяя при этом готовность могилы, организацию поминального обеда и др.
Глава компании выразил надежду, что ритуальные компании не будут воспринимать их как конкурентов, так как организация действует в интересах как организаций, так и их клиентов.

Манилов отметил, что недавно компания даже запустила собственную школу ритуальных агентов или распорядителей похорон, которые помимо руководства похоронами также консультируют по обрядовым вопросам, оформляют интерьер залов для прощания и помогает собирать необходимые для погребения бумаги. При этом он еще и занимается режиссурой траурной церемонии, проверяя при этом готовность могилы, организацию поминального обеда и др.

Также глава компании уточнил, что в настоящий момент в России завершается работа по созданию маркетплейса похоронных услуг. Он должен заработать в стране до конца года.

Уже сейчас благодаря платформе, разработанной организацией, цены ее участников снизились по сравнению с государственными и муниципальными организациями. Манилов при этом выразил надежду, что именно Россия останется основной базой и рынком компании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021