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Трампу навсегда отказали в восстановлении аккаунта в Twitter

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Соцсеть Twitter не даст бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если он вновь займет государственную должность. Об этом заявил вице-президент компании Нед Сигал, передает телеканал «Известия».

Согласно политике Twitter, пользователей удаляют навсегда. Аккаунт Трампа заблокировали после беспорядков в начале января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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