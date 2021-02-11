Самолет Air Moldova задержали в Дублине из-за долгов

Самолет молдавской авиакомпании Air Moldova задержали в аэропорту Дублина из-за долгов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавской авиакомпании.

Отмечается, что самолет, который осуществлял пассажирский рейс между Молдавией и Ирландией, был задержан в дублинском аэропорту ранее в среду, 10 февраля.

В пресс-службе Air Moldova рассказали, что перенос рейса Дублин–Кишинев связан с долгами по сомнительному договору, который заключил предыдущий глава компании.

«Ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19 привели к дефициту оборотных средств, который привел к приостановке выплат по накопившейся задолженности», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что сумели «достигнуть договоренности в разрешении спорного вопроса». Все пассажиры задержанного самолета размещены в гостинице за счет авиакомпании. Они полетят в Кишинев 13 февраля, пишет сайт aif.ru.

Государственная авиакомпания была приватизирована в 2018 году. Владельцем ее стала компания Civil Aviation Group. Сделка стоила 1,2 млрд леев (порядка $70 млн). Из этой суммы 50 млн леев должны были отправиться в госбюджет, а остаток — на погашение долга. В январе 2020 года молдавские власти обвинили инвестора в невыполнении обязательств, молдавские правоохранители наложили арест на имущество Air Moldova.