Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на его брата Джимми.

По словам родственника, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе в среду, 10 февраля.

Отмечается, что порномагнат страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 1978 году он пережил попытку покушения, после которой остался парализованным по пояс.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler. В 1976 году основал компанию Larry Flynt Publications. Неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта».

В октябре 2017 года Флинт назначил награду в $10 млн за компромат, который позволил бы объявить импичмент занимавшему в то время пост президента США Дональду Трампу. В июне 2007 года он предложил $1 млн тому, кто предоставит компрометирующие материалы на членов Конгресса США и высокопоставленных американских чиновников.