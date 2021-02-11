Число погибших при обрушении ледника в Индии выросло до 34 человек

Общее число погибших в результате обрушения ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 34 человек. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщила газета The Indian Express в среду, 10 февраля.

Отмечается, что 170 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Также власти сообщили, что в районе схода ледника продолжается операция по спасению 34 рабочих, которые, предположительно, оказались в ловушке в строящемся тоннеле.

Вечером 9 февраля спасателям удалось зайти в тоннель, однако рабочих там не обнаружили. Существует вероятность, что они застряли в туннеле ниже того места, где шли поисковые работы. Операция по спасению продолжается.

ЧП произошло в воскресенье, 7 февраля. Ледовые массы сошли с горы Нандадеви вниз по горным гималайским рекам Дхаулиганге и Алакнанде и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. В результате оказалась полностью разрушена гидроэлектростанция «Ришиганга», которую смыло вместе с рабочими и на которую пришелся самый сильный удар стихии.

Кроме того, были разрушены три моста и жилые дома ниже по течению реки. Власти проводят эвакуацию жителей нескольких деревень. В посольстве РФ в Индии рассказали, что россияне не пострадали при сходе ледника.