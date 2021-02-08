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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек

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В Индии число погибших в результате схода ледника увеличилось до 19 человек. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила полиция округа Чамоли на странице в Twitter.

«На сегодняшний день в результате вчерашней аварии пропали без вести около 202 человек, а тела 19 были извлечены из разных мест. Администрация с вами в этот час горя и печали. Пожалуйста, продолжайте сотрудничество. Спасательные работы идут полным ходом», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поиски пропавших без вести продолжаются, они не останавливались даже на ночь. Большинство пропавших без вести людей — рабочие, отмечает сайт kp.ru. В посольстве РФ в Индии рассказали, что россияне не пострадали при сходе ледника, пишет телеканал «Звезда».

ЧП произошло накануне в воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханд. Ледовые массы сошли с горы Нандадев вниз по горной гималайской реке Дхаулиганге и Алакнанде и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. В результате оказалась полностью разрушена гидроэлектростанция «Ришиганга», которую смыло вместе с рабочими и на которую пришелся самый сильный удар стихии, пишет телеканал «360». Кроме того, были разрушены три моста и жилые дома ниже по течению реки. Власти проводят эвакуацию жителей нескольких деревень.

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