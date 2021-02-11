Трутнев заявил о планах построить на Сахалине новый город

На Сахалине могут построить новый город, такой генплан уже разрабатывается, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Трутнев.

«Мы активно начали работать на Сахалине. Там у губернатора есть целый ряд планов — развития территории, вплоть до строительства нового отдельного города, связанного с портом Корсаков», — отметил он.

По словам Юрия Трутнева, у Сахалинской области есть дополнительный ресурс, есть деньги, а Южно-Сахалинск — не самый благоустроенный и комфортный город России.

«Мы с губернатором Валерием Игоревичем Лимаренко эту тему несколько раз обсуждали, я ему говорил, что нужен проект — прорыв именно в комфортную для людей среду. Он пришел с предложением: «Давайте мы будем приводить Южно-Сахалинск в порядок, но еще возведем город, который сразу будет построен правильно», — рассказал вице-премьер.

По его словам, над генпланом нового города уже работают.

Подробности — в эксклюзивном интервью Юрия Трутнева «Известиям»:

«Мы должны создавать экономику в границах России, а не за рубежом»