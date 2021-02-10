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СК возбудил дело после обнаружения женских останков под Петербургом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения женских останков в пакетах в Ленинградской области. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на сайте регионального ведомства.

Два пакета с женскими останками были обнаружены в ночь на 10 февраля в лесополосе между поселками Матокса и Лехтуси в Ленинградской области.

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Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний мужчина. Он уже дал признательные показания.

«Я уже думал на улицу выйти. Подышать воздухом. Я так разозлился. Ну, ударил ее кулаком», — приводит слова мужчины телеканал «360».

Сотрудники СК засняли частный дом, где произошло убийство. Видно, что помещение давно не убирали, везде разбросаны вещи, на столе стоит грязная посуда, бутылки.

По данным следствия, 7 февраля в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино Всеволожского района подозреваемый несколько раз ударил 37-летнюю женщину по голове во время ссоры, в результате чего та скончалась. После этого мужчина расчленил тело убитой и вывез лес. Задержать его удалось путем совместных усилий сотрудников главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Изъяты предполагаемые орудия преступления. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения в совершении преступления. В суде следователи будут требовать заключения мужчины под стражу.

Как пишет сайт kp.ru, во вторник, 9 февраля, в полицию с заявлением о пропаже женщины обратился брат погибшей из Барнаула, когда не смог дозвониться до сестры. Ориентировки на ее поиск в соцсетях также распространили волонтеры. К ним позднее обратилась жительница Мурина, которая рассказала, что ее тесть приглашал похожую женщину к себе домой, пишет РЕН ТВ.

Как отмечает издание, убитая выпивала вместе с подозреваемым, когда внезапно между ними вспыхнула ссора. После ударов женщина упала и получила травму головы. Мужчина решил ничего не сообщать в полицию, а просто расчленил тело, положил в пакеты и выбросил останки у дороги. Там их и обнаружили.

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