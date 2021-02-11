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Источники сообщили об уходе «Победы» с Дальнего Востока

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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий. Об этом «Известиям» рассказали источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании.

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«Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, следует из системы бронирования авиакомпании.

Источник «Известий» в «Победе» сообщил, что отказ от полетов в ДФО связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику. По его словам, нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик все равно получает эту сумму), а другой — нет.

При этом «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте, сообщил «Известиям» представитель Минтранса, уточнив, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа» (бренд Smartavia, на зимний сезон приостановила выполнение рейсов в Бурятию).

Собеседник «Известий» в «Победе» сказал, что перевозчик с самого начала своей деятельности сторонился субсидий — у лоукостера нет команды, которая бы занималась их получением.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Победа» за горами: лоукостер перестанет летать на Дальний Восток

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