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Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%

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К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.

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Правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и специализированную технику. 3 февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в 2-4 раза, отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Нововведения коснутся в том числе спецтехники для переработки металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и так далее. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг (копия есть у «Известий»).

Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла.

Подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции, считает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. А ее цена в свою очередь будет влиять на себестоимость строительства, и, как следствие, на цены на жилье, сказал «Известиям» Виктор Ковшевный.

Подорожание металла ведет к росту стоимости стройки, подтвердил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. За год стройматериалы, в частности, арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30-40% в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Увеличение стоимости стройматериалов может спровоцировать подорожание первичного жилья еще на 5-7% к концу первого полугодия 2021 года, сказал директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%

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