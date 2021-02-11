За год аренда частных домов в России подорожала на 56%

По итогам 2020 года стоимость аренды частных домов в пригородах России подорожала на 56%, стоимость их покупки — на 3%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости». Спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%, долгосрочной арендой россияне стали интересоваться на 4% чаще, чем в 2019-м.

В условиях бума на рынке загородной недвижимости объем предложения не успевал за растущими потребностями: количество объявлений о продаже осталось на уровне 2019 года, а об аренде сократилось на 20%, рассказали в компании.

Арендные ставки на загородную недвижимость поднялись на 56% к предыдущему году, в то же время средние цены на покупку увеличились менее заметно — на 3%. Стоимость долгосрочной аренды в среднем составила 25 тыс. рублей в месяц по стране, сообщили аналитики.

Существенное подорожание было отмечено в категории долгосрочной аренды дач (+59%) и загородных домов (+33%). Аренда коттеджей и таунхаусов поднялась в цене на 27% и 11% соответственно. Средняя цена покупки находилась на уровне 1,6 млн рублей за объект, отметили в «Авито Недвижимости».

Наиболее предпочтительным вариантом для россиян были загородные дома, доля которых в общей структуре спроса составила 78% (долгосрочная аренда) и 69% (покупка). Дачи оказались на втором месте по популярности: 11% — аренда, 22% — продажа. Таунхаусы в этом отношении были наименее востребованными — 2% в обоих сегментах, рассказали в компании.

«Интерес к сегменту подогревался в течение всего года, несмотря на его сезонную составляющую. Ключевыми факторами здесь выступили локдаун, нестабильная эпидемиологическая обстановка и последовавший за этими событиями тренд на деурбанизацию», — сказал руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

На повышенный интерес покупателей также повлияли дачная амнистия, позволившая регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке и пролонгированная до 1 марта 2026 года, старт программы «сельская ипотека» и поддержка молодых семей в виде расширенных возможностей использования средств маткапитала, добавил он.

Ранее, 3 февраля, риелторы и эксперты сообщили о росте предложений о продаже квартир с проблемными документами из-за резкого спроса на жилье.