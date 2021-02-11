Для экспортеров из сектора МСП введут новые меры поддержки

Российские экспортеры из сектора малого и среднего бизнеса вскоре смогут воспользоваться новыми мерами финансовой стимуляции. Об этом в четверг, 11 февраля, рассказала «Известиям» глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

С инициативой по поддержке кредитования малых компаний-экспортеров с помощью гарантий под обеспечение контрактами выступило общественное объединение «Опора России».

«Малым компаниям, и особенно экспортерам, часто не хватает залога по кредитам. Поэтому должен быть налажен механизм, когда надежные контракты о поставке банк принимает как обеспечение, либо корпорация выдает под них свою гарантию», — заявил глава организации Александр Калинин.

Разработкой дополнительных стимулов для экспортеров занимается РЭЦ совместно с Корпорацией МСП и банками. Предполагается, что таким организациям могут позволить обеспечивать кредиты госгарантиями, выданными под поручительство РЭЦ по зарубежным контрактам бизнеса.

«В такой конструкции страховка ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ— Ред.) предоставляет защиту от рисков, связанных с экспортом, а гарантии — от рисков по кредитам малому бизнесу. Это должно придать новый импульс развитию финансирования МСП, причем именно тех, кто активно занимается поставками несырьевой продукции», — отметила Никишина.

По мнению председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимира Гамзы, наличие гарантии Корпорации МСП сделает более выгодными условия заимствования. Кроме того, эксперт спрогнозировал, что в результате страхования выручки банки не буду опасаться больших рисков, что приведет к снижению ставки на 1-2 процентных пункта.

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Поставка по кредиту: для экспортеров готовят новую меру поддержки