Обнаружены нарушения в доме для престарелых в Татарстане

Прокуратура Тетюшского района Татарстана провела проверку в одном из домов для престарелых и инвалидов. Выяснилось, что не все сотрудники имели право контактировать с постояльцами из-за отсутствия медосмотра.

Таким образом, не соблюдались требования в государственном автономном учреждении, которое нацелено на социальное обслуживание пожилых. У некоторых работников Тетюшского дома-интерната для престарелых и инвалидов не было справки о состоянии здоровья, передает Inkazan.ru. На данный момент все нарушения устранили, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в феврале сообщалось, что множество нарушений обнаружено при прокурорской проверке в Новошешминском интернате для престарелых в Татарстане. В основном претензии касались соблюдения требований пожарной безопасности. В частности, дефекты нашли у пожарных извещателей на первом и втором этажах здания, не соответствовала требованиям крышка люка эвакуационной лестницы.