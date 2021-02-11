Международный валютный фонд (МВФ) посоветовал российским властям не возвращаться к доковидным уровням пособий по безработице. Также МВФ призвал ЦБ снизить ключевую ставку ниже 4%. Организация рекомендует опустить ее до 3,75% — нового исторического минимума — в ближайшие месяцы.

Стоит ли вообще прислушиваться к советам МВФ? Давайте разберемся.

Международный валютный фонд создавался для выравнивания платежных дисбалансов и поддержания порядка в международных расчетах. Фонд дает рекомендации странам в отношении инфляции, процентных ставок, финансового сектора, бюджетной политики и валютного курса. Чем больше страны должны фонду, тем жестче они вынуждены исполнять рекомендации. Особенно это было заметно по России в 1998 году, когда она была одним из самых больших должников фонду. С тех пор многое изменилось, всё меньше стран исполняют рекомендации, а из «большой двадцатки» это только Бразилия и Россия.

Традиционно в отношении нашей страны рекомендации МВФ всегда были жесткими. Достаточно вспомнить 2014 год, когда резко выросли процентные ставки. Фонд тогда рекомендовал нам увеличить пенсионный возраст, соблюдать бюджетное правило, увеличить государственные заимствования.

Начиная с конца прошлого года риторика МВФ несколько изменилась. Главное — фонд рекомендует снижать ставки. Дело в том, что завышенные проценты и недостаточный уровень монетизации экономики негативно сказываются на темпах экономического роста России. Высокие ставки делают значительную часть инвестиционных проектов нерентабельными, а значит — непривлекательными. Низкая монетизация в свою очередь сокращает объем финансовых потоков в стране, а значит, и возможности повысить поступления в бюджет. В связи с этим хотелось бы в будущем услышать от фонда рекомендации по увеличению рублевой эмиссии.

Долгое время МВФ упирал на то, что высокая инфляция не дает возможности понижать проценты. Однако на практике давно замечено, что стимулирование экономики через низкие ставки приводит к повышению доходов населения, увеличению спроса и росту производительности труда, что в совокупности ограничивает рост цен в экономике. В связи с этим в экспертном сообществе нередко возникают вопросы к адекватности отдельных рекомендаций МВФ. Получалось, что в кризисные периоды Россия делала всё с точностью до наоборот по сравнению с развитыми странами. Везде налоговая нагрузка снижалась, у нас — повышалась. Процентные ставки ведущие страны снижали, в России — повышали.

Очередная порция рекомендаций от МВФ сформулирована в русле общей идеологии, направленной на смягчение последствий для экономики от введения в прошлом году масштабных карантинных ограничений. Фонд советует продолжить снижение ключевой ставки еще на 0,5 процентных пункта, до 3,75%. Это исторический минимум для России, но, по всей видимости, даже этого недостаточно для полноценного стимулирования роста. Дело в том, что снижение ключевой ставки не всегда ведет к увеличению доступности кредитов для бизнеса. Даже если изменения и происходят, реальная ставка для малых и средних предприятий всё равно высока. Так, средний процент для МСП составляет более 8%, а льготный — 7%.

Отдельно необходимо сказать о прогнозах МВФ. Известно, что они всегда запаздывали и не отличались большой точностью. Тем не менее последние прогнозы по темпам роста ВВП России в 2024–2026 годах по 1,8% не вызывают воодушевления. Логично было бы ожидать от фонда рекомендации, как повысить эти цифры в несколько раз. Рост инвестиций и потребления также прогнозируется очень слабый. Это не может нас устраивать, так как в России доля потребления в структуре ВВП одна из самых низких, а значит, есть большой потенциал для ее увеличения. Инвестиции также имеют широкие возможности, особенно если они будут в рублях. Российская валюта должна стать инвестиционной.

В последние годы в мире происходят процессы деглобализации. Модель, основанная на долларовой эмиссии и расширенном кредитовании, перестала давать экономический рост, поэтому страны начали искать альтернативные ходы. При этом МВФ является как раз представителем той самой старой модели, и рекомендации этой организации выдержаны в соответствующем ключе. В условиях перехода мира к нескольким макрорегионам со своими рынками, валютами и политикой, МВФ будет вынужден меняться либо потеряет свою актуальность.

Автор — инвестиционный стратег

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