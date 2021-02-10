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В США спрогнозировали крайний срок эксплуатации танка Т-80 в Российской армии

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Советский основной боевой танк Т-80, скорее всего, останется на вооружении Российской армии, по крайней мере, до конца 2040-х годов, пишет военный журнал Military Watch. Этому способствуют более подходящие для экстремальных климатических условий характеристики его двигателя даже по сравнению с новыми боевыми машинами, говорится в статье.

Т-80 стал первым в мире серийным танком с единым газотурбинным двигателем. Автор публикации отмечает, что на Т-80 в значительной степени полагаются российские силы в Арктике. До конца эксплуатации военные продолжат модернизировать броню, датчики и вооружение танка.

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В статье отмечается, что на вооружении в Российской армии находится приблизительно 330 танков Т-80БВ модификации 1985 года и 150 танков Т-80БВМ последней модификации. При этом глубокая модернизация танков Т-80БВ до стандарта Т-80БВМ для поставки в армию продолжается.

«Еще 3 тыс. танков Т-80, многие из которых были модернизированы до стандарта БВ, а другие — до варианта Б середины 1980-х годов, в настоящее время находятся на хранении», — говорится в материале.

Основной боевой танк Т-80БВМ благодаря установке 1250-сильного газотурбинного двигателя в состоянии передвигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Запас хода по топливу при этом составляет 500 км.

Боекомплект к 125-мм пушке 2A46М-1 содержит 45 снарядов. Запас патронов к 7,62-мм пулемету ПКТМ составляет 1250, а к зенитному 12,7-мм «Корду» — 300 штук.

Танк имеет длину 9554 мм, ширину 3384 мм, высоту 2202 мм. Масса танка в боевом снаряжении — 45,7 т, а экипаж составляет три человека.

На период по 2025 год модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3М и Т-90М сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран по своим возможностям и эффективности, сообщил 28 сентября 2020 года ТАСС со ссылкой на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России. Однако после 2025 года модернизацию российских танков необходимо будет продолжить.

Сообщается, что танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной зашиты «Арена-М». Кроме того, во фронтальной части корпуса взамен устанавливаемой на сегодняшний день динамической защиты «Реликт» танк должен получить динамическую защиту, аналогичную Т-14 «Армата».

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