Фрилансерам дали рекомендации по безопасному поиску работы

Фрилансерам дали советы по безопасному поиску работы. Те, кто работает из дома, могут стать жертвами мошенников, сообщает телеканал «Известия». Тестовое задание лучше снабдить водяным знаком. Тогда злоумышленники не смогут украсть результат работы. Часто «заказчики» просят специалистов перевести деньги. Таким способом работники должны подтвердить свою личность и серьезность своих намерений. Эксперты предупреждают, что настоящие работодатели не пойдут на подобные меры. При заключении договора следует проверить фриланс-биржу, на которой встречаются заказчики и исполнители.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.