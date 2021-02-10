Сотню семей переселят из аварийного жилья в Аниве Сахалинской области

В городе Анива Сахалинской области в 2021 году намерены переселить из аварийного жилья 100 семей. Данный вопрос губернатор Валерий Лимаренко обсудил с будущими новоселами на стройплощадке, где должны быть построены два дома.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, губернатор поручил главе района Артему Лазареву предоставить каждой семье равнозначную площадь, а также показать квартиры будущим жильцам перед заселением. По его словам, подобная практика на Сахалине распространена повсеместно.

Лимаренко также отметил, что придомовые территории должны отвечать современным требованиям. В них должны быть созданы детские площадки, зоны отдыха, а недалеко и парковка.

Под строительство новых домов выбраны территории на пересечении улиц Пудова и Транспортной. Здесь появятся две пятиэтажки на 60 и 40 квартир соответственно.

По словам представителя компании-подрядчика, завершение работ запланировано на ноябрь этого года. Пока что ведется проектирование.