Эксперты назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников

Банковскую карту после разговора с телефонными мошенниками необходимо блокировать, в случае если владелец сам сообщил им данные, а также если еще до звонка злоумышленников пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денег, рассказали эксперты, опрошенные «РИА Новости».

Так, по словам руководителя группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максима Костикова, если пришло SMS на списывание средств, а потом звонят мошенники для получения одноразового кода подтверждения, «в таком случае сразу необходимо блокировать карту, так как, скорее всего, злоумышленники узнали информацию по карте — номер, CVV и прочее».

Кроме того, необходимо блокировать карту, если владелец сам в разговоре с мошенниками раскрыл какие-то данные.

«Если вы сами разгласили данные мошенникам, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении — продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника», — посоветовал специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.

Также эксперт рекомендует в случае подозрения на утечку своих данных сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах.

Кроме того, специалисты советуют завести отдельную виртуальную карту для покупок в Cети и повседневных трат, переводить на нее минимальные суммы и ввести месячный денежный лимит на покупки.

2 февраля эксперты рассказали Известиям, что новые схемы телефонного мошенничества появляются чуть ли не еженедельно. В большинстве из них мошенники в основном наживаются за счет доверчивости граждан, однако существуют и такие схемы, при которых удается обмануть даже тех, кто проверяет входящие номера.