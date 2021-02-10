Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами гололедица ожидаются в столичном регионе в среду, 10 февраля.

В дневное время в Москве температура воздуха составит 10-12 градусов ниже нуля, ночью может похолодать до 18 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В Московской области днем температура будет колебаться от 10 до 15 градусов ниже нуля, в ночное время местами до 21 градуса мороза.

Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее 10 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный продолжительный снегопад начнется в Москве 11 февраля и продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 мм осадков. Вильфанд подчеркнул, что объем снега будет «огромен», и идти он будет непрестанно.