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Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля
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Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля

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Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и местами гололедица ожидаются в столичном регионе в среду, 10 февраля.

В дневное время в Москве температура воздуха составит 10-12 градусов ниже нуля, ночью может похолодать до 18 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В Московской области днем температура будет колебаться от 10 до 15 градусов ниже нуля, в ночное время местами до 21 градуса мороза.

Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее 10 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный продолжительный снегопад начнется в Москве 11 февраля и продлится до 13–14 февраля. За это время выпадет примерно 25–30 мм осадков. Вильфанд подчеркнул, что объем снега будет «огромен», и идти он будет непрестанно.

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