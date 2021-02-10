Лионеля Месси признали лучшим игроком десятилетия. Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики, передает телеканал «Известия».

На втором месте — форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Замыкает тройку лидеров испанец Андрес Иньеста из «Виссел Кобе»

Голосование провели среди представителей 150 стран.

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