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Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» студию

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Американская компания The Walt Disney Company объявила о том, что киностудия Blue Sky Studios, которая создала такие серии мультфильмов, как «Ледниковый период» и «Рио», будет закрыта, передает телеканал «Известия».

В Disney назвали причиной экономическую ситуацию. Blue Sky Studios была основана в 1987 году. На счету студии более 10 анимационных фильмов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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