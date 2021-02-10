Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» студию

Американская компания The Walt Disney Company объявила о том, что киностудия Blue Sky Studios, которая создала такие серии мультфильмов, как «Ледниковый период» и «Рио», будет закрыта, передает телеканал «Известия».



В Disney назвали причиной экономическую ситуацию. Blue Sky Studios была основана в 1987 году. На счету студии более 10 анимационных фильмов.

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