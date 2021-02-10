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Посол РФ в Италии рассказал об устойчивом развитии отношений между странами

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов рассказал об устойчивом развитии отношений между двумя странами и напомнил о ситуации, в которой Италия оказалась из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Дипломат напомнил, что Италия стала одной из первых в Европе стран, которую поразил тяжелый кризис из-за коронавирусной инфекции. В связи с этим Разов отметил «героическую 46-дневную работу» российской военно-медицинской миссии, которая по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с итальянскими коллегами боролась с пандемией в наиболее затронутых регионах на севере Италии.

«Сейчас ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась, идет вакцинация населения, хотя и не без трудностей, связанных с объемами и сроками выполнения контрактных обязательств», — добавил посол.

Кроме того, Разов уточнил, что в отличие от многих коллег по Североатлантическому альянсу, Италия последовательно выступает за более широкий диалог с Россией, особенно в отношении международных вопросов, приоритетных для итальянской стороны, в том числе по Ливии и Средиземноморью.

19 января итальянский посол в России Паскуале Терраччано рассказал, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Дипломат отметил, что не наблюдал у себя каких-либо побочных эффектов после вакцинации.

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