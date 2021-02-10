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Фильм «Гунда» Виктора Косаковского вошел в шорт-лист премии «Оскар»

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Документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом сообщила пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук во вторник, 9 февраля.

Черно-белый фильм производства Норвегии и США посвящен жизни свиньи по кличке «Гунда», ее поросят, а также коровы и курицы. Отмечается, что картина снята без музыки, закадрового голоса или экранного текста, а также людей в кадре, однако по словам кинокритика американской газеты The New York Times Минолы Даргис, которая включила ленту в список лучших картин 2020 года, ее отличает «изысканно-красивый взгляд на животный мир».

Исполнительным продюсером картины выступил американский актер Хоакин Феникс, особо известный по фильмам «Гладиатор» и «Джокер». Всего в шорт-листе вместе с «Гундой» на включение в окончательный список претендентов на получение премии насчитывается 14 картин.

3 февраля были названы фильмы-номинанты на «Золотой глобус». Так, в категории «Лучшая драма» претендентами стали фильмы «Отец», «Чикагская семерка», «Земля кочевников», «Манк» и «Девушка, подающая надежды».

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