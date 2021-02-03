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Названы фильмы-номинанты на «Золотой глобус»

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Номинантами на кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма» стали фильмы «Отец», «Чикагская семерка», «Земля кочевников», «Манк» и «Девушка, подающая надежды». Названия и имена номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда в среду, 3 февраля, опубликовали на сайте премии.

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На получение премии в номинации «Мюзикл/комедия» претендуют картины «Борат 2», «Гамильтон», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной» и «Мьюзик».

За победу в номинации лучшая женская роль поборются актрисы Виола Дэвис «Черное дно Ма Рейни», Андра Дэй «США против Билии Холидей», Ванесса Кирби «Части женины», Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников» и Кэри Маллиган «Девушка, подающая надежды».

Среди актеров на победу в категории лучший актер номинированы Риз Ахмед «Звук металла», Чедвик Боузман «Черное дно Ма Рейни», Энтони Хопкинс «Отец», Гэри Олдман «Манк», Тахар Рахим «Мавританский».

По итогам прошлого года лауреатами «Золотого глобуса» стали историческая драма «1917» и комедия «Однажды в Голливуде». Победителем в номинации лучшая зарубежная картина оказался фильм южнокорейского режиссера «Паразиты», а лучшими сериалами признаны «Наследники» и «Дрянь».

В конце июня стало известно, что 78-я церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет 28 февраля 2021 года. Традиционно мероприятие проходит в первое воскресенье января, однако причину переноса организаторы не уточнили. При этом Reuters сообщали, это решение связано с пандемией коронавируса.

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности в США уступает лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

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