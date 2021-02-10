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В Британии задержаны мошенники с сим-картами американских знаменитостей

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В Великобритании в рамках расследования мошенничества с сим-картами знаменитых американских спортсменов и музыкантов задержаны восемь человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) на своем сайте.

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Задержанных, возраст которых от 18 до 26 лет, подозревают в использовании сим-свопинга — вид мошенничества, при котором злоумышленник, узнав номер телефона жертвы, перевыпускает ее сим-карту, чтобы получить полный доступ к учетным записям.

«Восемь человек были задержаны в Англии и Шотландии в рамках расследования серии атак с сим-свопингом, в ходе которых преступники незаконно получили доступ к телефонам известных жертв в США», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в расследовании принимали участие сотрудники Секретной службы США, отдела расследований министерства внутренней безопасности США, ФБР и прокуратурой округа Санта-Клара в Калифорнии.

Мошенникам удалось украсть деньги, биткоины, персональную информацию, а также получить доступ к соцсетям знаменитых жертв. Имена знаменитостей, пострадавших от деятельности киберпреступников, не называются.

В ноябре гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сведения могут получить мошенники по номеру телефона.

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