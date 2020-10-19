Эксперт рассказал о резком росте числа фишинговых сайтов в мире

Число выявленных и заблокированных в глобальной сети за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов превысило показатель 2019 года. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев в понедельник, 19 октября.

«За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов», — сказал эксперт в рамках московского международного форума «Открытые инновации».

По его словам, фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов, в том числе данные банковских карт.

Каргалев добавил, что в первом квартале нынешнего года число таких сайтов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале количество блокировок увеличилось на 71%.

Согласно исследованию аналитиков Group-IB, результаты которого были обнародованы 18 сентября, фишинговые рассылки по итогам первой половины 2020 года стали в два раза популярнее у кибермошенников.

Отмечалось, что доля таких страниц от всего объема фейковых сайтов в интернете оставляла 46%. По данным экспертов, каждое третье отравленное мошенниками вредоносное письмо содержало программу-шпиона.

Также популярными при краже личных данных жертв через рассылку стали «загрузчики», которые после попадания на компьютер через письмо загружают другое вредоносное программное обеспечение, а также бэкдоры (программы, скрытно впускающие злоумышленника в систему, наделяя правами администратора. — Ред.), которые позволяют киберпреступникам удаленно подключаться к захваченному компьютеру.

Увеличение распространенности фишинговых рассылок аналитики считают ожидаемым, поскольку во время всеобщего домашнего режима выросла популярность интернет-сервисов.