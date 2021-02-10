В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект (есть у «Известий») 10 февраля.

Документ предполагает поправки в закон «О рекламе». Он вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Предполагается, что это коснется площадок, распространяющих рекламу, которые посещают более 100 тыс. российских пользователей в сутки.

Роскомнадзор поддерживает законопроект, сказали «Известиям» в ведомстве. В Совфеде и ФАС также поддержали инициативу.

Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок. Для этого нужен единый оператор, который будет отбирать рекламные продукты на конкурсной основе и отслеживать выполнение квоты в 5% в общем объеме рекламы в интернете.

По данным трех источников «Известий», оператором может стать «Институт развития интернета». В сентябре 2020 года ИРИ уже подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и «Яндексом». По нему компании предоставили институту полномочия по размещению соцрекламы на своих ресурсах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уквотить за живое: соцрекламу в интернете хотят сделать обязательной