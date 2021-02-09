В Новой Зеландии депутата-маори выгнали из парламента за отказ носить галстук

Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего партию коренного народа маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает BBC News.

Как уточняется, депутат пришел на заседание парламента с традиционным украшением из зеленого камня вместо галстука. Когда он попытался задать вопрос, спикер палаты представителей Тревор Маллард сказал, что вопрос ему могут задать только парламентарии с галстуком.

После нескольких попыток высказаться, Вайтити выгнали из зала. Уходя, депутат заявил, что «дело не в галстуках, дело в культурной идентичности».

Он также назвал отношение Малларда к нему «бессовестным», добавив, что он был одет в «деловой костюм маори». Кроме этого, он назвал галстук «колониальной удавкой».

Это уже не первый подобный инцидент с Вайтити — в прошлом году он уже получал предупреждения об исключении из парламента из-за отказа носить галстук.

13 января сообщалось, что в Новой Зеландии мужчина разбил топором двери парламента страны в Веллингтоне. Злоумышленник был задержан полицией.