В Новой Зеландии мужчина топором разбил двери парламента

Мужчина в Новой Зеландии разбил топором двери парламента страны в Веллингтоне. Об этом в среду, 13 января, сообщает The New Zealand Herald.

Позднее вооруженного топором жителя Окленда заметили прохожие, он был задержан полицейскими.

Подозреваемый в нанесении ущерба зданию парламента уже предстал перед судом. Его «отправили в безопасное учреждение» до конца января, передает RT.

По словам судьи, во время заседания мужчина сделал несколько высказываний, которые «подтвердили общую обеспокоенность его психическим здоровьем».

Ранее, 9 августа, сообщалось, что участники акции протеста в Бейруте ворвались в здание министерства труда Ливана и в здание министерства по делам перемещенных лиц страны. У входа на парламентскую площадь в центре столицы Ливана начался пожар. Столкновения происходили на фоне требований об отставке правительства после взрыва в порту Бейрута.