Ритейлеры сообщили о подорожании электроники на 5-20% с начала года

Электроника с начала года подорожала на 5-20% в зависимости от категории товара, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров. По его словам, техника начала расти в цене еще в прошлом году и продолжит в дальнейшем.

На мировом рынке сейчас дефицит основных компонентов для электроники — матриц, памяти, экранов, особенно видеокарт. 80% этих деталей производится в Китае.

Это основная причина подорожания продукции, пояснили в компании «Марвел-Дистрибуция». Производство сократили в первую волну распространения коронавируса в начале прошлого года, и его не получается нарастить сразу.

Из-за дефицита деталей ввоз электроники в Россию упал еще в IV квартале прошлого года. Сейчас в КНР новогодние праздники, на время которых производство приостановлено. Поэтому большая часть поставок электроники поступит в Россию только в марте-мае, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10-15%. А проблемы с логистикой добавляют еще 2-3% к цене, прокомментировал аналитик. По его оценке, в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10% до 40% в течении 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40-50%, ожидает Эльдар Муртазин.

Роста цен на смартфоны как минимум до конца марта не ожидается, отметили в компании «Марвел-Дистрибуция». Крупнейшие производители, которые занимают 85% рынка, определяют их не менее чем на квартал, пояснили там. Сейчас можно наблюдать, что задерживается выпуск новинок, но острого дефицита гаджетов, чтобы на полку нечего было поставить, сейчас нет, добавили в компании.

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Процессор пошёл: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5-20%