Минфин покинет еще один замминистра — свой пост оставит Андрей Круглов, сообщили «Известиям» два близких к кабмину источника. По их словам, его отставка требуется для того, чтобы принять нового заместителя главы ведомства, который смог бы отвечать за подготовку бюджета.

Ранее этот вопрос курировала первый замруководителя министерства Татьяна Нестеренко, «Известия» сообщали об ее уходе в январе. Кроме нее, ведомство покидает и другой замминистра — Антон Дроздов, до Минфина возглавлявший ПФР. Эта отставка состоялась уже официально — 3 февраля премьер Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

У главы Минфина Антона Силуанова сейчас 10 заместителей (если не считать Татьяну Нестеренко, которая формально пока числится в ведомстве) — это максимально допустимая после реформы госуправления численность замов в министерстве. На работу не получится принять нового руководителя, не освободив от должности одного из действующих.

Один из собеседников «Известий» уточнил, что, по всей видимости, на эту должность придет человек не из министерства. Другой источник сообщил, что рассматривается несколько кандидатур, в частности, один из высокопоставленных сотрудников аппарата правительства.

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Отставка на новичка: Андрей Круглов покинет пост замглавы Минфина