На аукционе в США выставлены на продажу устройства КГБ

Технические устройства КГБ выставили на аукционе в США. Более 500 предметов: от книг со скрытой камерой до зонтика-убийцы. На торгах — вся коллекция закрытого Музея шпионажа в Нью-Йорке, передает телеканал «Известия». Представлены подлинные гаджеты КГБ времен холодной войны. Аукцион в Беверли-Хиллз продлится до 13 февраля. Организаторы ожидают заработать на торгах порядка $750 тыс.

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