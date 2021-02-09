Сохранение туристических троп к Инзерским Зубчаткам обсудят в Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии побывали на маршруте к Инзерским Зубчаткам, на месте вырубки леса. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Участники встречи решили начать официальное оформление существующих туристических маршрутов и сохранение прилегающей к ним территории.

Планируется, что 10 февраля в правительстве Башкирии будет разработан план действий. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Ранее министерство лесного хозяйства сообщило, что рубка в нескольких метрах от туристической тропы проходит в рамках законодательства. Арендатор — Уфимский фанерный комбинат — после очистки площадки от порубочных остатков собирается высадить саженцы. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что намерен разобраться в ситуации.

Инзерские зубчатки (башк. Ирәкташ)— горный хребет на Южном Урале. Назван по реке Инзер и резко выделяющимся скалистым вершинам («зубцам»), которые протянулись на несколько километров. На башкирском название образовано из двух слов — ирәк и таш, что в переводе означает крючковатые, зубчатые камни. Длина хребта — 10 км, ширина около 3 км, абсолютная высота — 1161 м.