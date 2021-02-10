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В России вырос спрос на автозапчасти и ремонт машин

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В России по итогам 2020 года заметно вырос спрос на автозапчасти и услуги ремонта автомобилей.

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Как говорится в исследовании сервиса Авито Авто, поступившем в редакцию «Известий» 10 февраля, в ушедшем году спрос на запчасти вырос на 24,9%, а на услуги ремонта — на 73%. Как отмечают эксперты сервиса, столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний.

Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%. А предлагать услуги по ремонту автомобилей в 2020 году стали на 28,9% чаще, чем годом ранее.

Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля.

При этом, по данным Авито Авто, интерес к покупке битых автомобилей на запчасти в России снизился в 2020 году на 21,4%. Снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны.

По итогам 2020 года заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова — на 56,1%.

Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей — на 51%.

19 ноября сообщалось, что эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» выяснили, в каких регионах России больше всего интересуются покупкой машины через приложение и какие авто являются самыми продаваемыми в стране.

Так, чаще всего устанавливают мобильное приложение «Сберавто» жители Москвы и Московской области. На втором месте — Краснодарский край, за ним следуют жители Санкт-Петербурга и области, а также жители Свердловской области.

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