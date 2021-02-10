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Фрилансерам дали рекомендации по безопасному поиску работы

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В связи с резким увеличением в 2020 году числа фрилансеров в России генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов рассказал «Известиям», как внештатному сотруднику не оказаться обманутым из-за незнания всех правил и нюансов сотрудничества. По данным фриланс-биржи, в 2020 году фрилансеров стало на 76% больше, чем в 2019-м, а заказчиков — на 38%.

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Причины роста мошенничества

Одна из главных причин, по которым мошенники обратили внимание на фриланс, — это частое отсутствие правового регулирования отношений между заказчиками и исполнителями, отмечает Анатолий Орлов.

Вторая распространенная причина связана с цифровой неграмотностью. Мошенники могут предлагать фрилансерам работу, связанную с установкой неизвестного приложения на компьютер, планшет или телефон.

«Это приводит к взлому аккаунтов в социальных сетях и банковских сервисов. Обмануть могут и заказчиков: представившись фрилансером, мошенник может прислать вместо заказанной работы вредоносный файл. Перед открытием любой программы важно изучить ее формат и проверить через антивирус», — подчеркнул специалист.

Безопасная сделка

Для помощи сторонам появляется всё больше эскроу-сервисов, предоставляющих фрилансерам и исполнителям гарантии защищенного сотрудничества, когда бюджет резервируется внутри сайта и выплачивается только после выполнения работы. Такие сервисы часто есть на самих биржах и называются «Безопасная сделка». В случае споров каждый прецедент рассматривает группа специалистов сайта — Арбитраж — и принимают решение о выплате средств, пояснил Анатолий Орлов.

По его данным, спрос на заключение «Безопасных сделок» растет. В 2020 году количество сделок с применение этой функцией выросло на 39% в сравнении с 2019 годом, заявил гендиректор фриланс-биржи.

«Если же вы работаете вне биржи и вам предлагают воспользоваться внешним эскроу-сервисом, будьте внимательны. Участилось создание мошеннических сервисов, через которые якобы можно воспользоваться безопасной сделкой. Проверьте написание названия сайта, прочтите о нем отзывы или спросите совета в группах фрилансеров в соцсетях. Если вас что-то настораживает — предложите воспользоваться данной функцией на бирже», — добавил эксперт.

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Не платить заказчику

На рынке фриланса замечены случаи, когда заказчики под предлогом недоверия просят фрилансеров перечислить им сумму денег как гарантию их серьезности. Важно помнить, что исполнитель не должен платить заказчику ни через специальные сервисы, которые чаще всего созданы мошенниками, ни напрямую, подчеркнул Орлов.

Страховаться при выполнении тестового задания

Перед тем как направить заказчику тестовую работу, следует обезопасить себя, советует руководитель фриланс-биржи. Если задание творческое, то изображение стоит отправлять с водяным знаком, а текст — в нередактируемых форматах.

Если задание техническое, то результат следует показывать через демонстрацию собственного экрана, доступную в таких программах как Skype или Zoom. Заказчик увидит результат и убедится в вашем профессионализме, при этом украсть чужой труд ему будет сложнее.

Фиксировать любые изменения поставленной задачи.

Если после начала работ заказчик предлагает увеличить или уменьшить объем работы, это обязательно стоит зафиксировать. Если работа ведется по договору, необходимо попросить внести правку в документ и потребовать переподписать его.

Если работа ведется на бирже, то следует зафиксировать изменения договоренностей в чате на сайте и дождаться подтверждения от заказчика.

Без этого в случае спора эксперты сайта будут на стороне заказчика — ведь фрилансер не выполнил то, что его просили. Никакие скриншоты переписок в соцсетях и мессенджерах в качестве подтверждения не подойдут, добавил Анатолий Орлов.

Советы заказчику

Однако на рынке внештатной работы рискует не только фрилансер, но и заказчик. Эксперт рекомендует заказчику внимательно изучить профиль фрилансера перед наймом. Почитать о нем отзывы, ознакомиться с портфолио, убедиться, подтверждены ли номер телефона и паспорт.

«Если подозреваете, что в портфолио чужие работы, скопируйте текст или картинку и проверьте через поиск», — добавил специалист.

По его словам, распространена ситуация, когда мошенники создают аккаунты-клоны опытных фрилансеров в соцсетях, биржах. Они копируют имя, фамилию, портфолио, но вместо контактных данных настоящего фрилансера указывают свои. Поэтому, перед тем как работать с исполнителем, нужно поискать информацию о нем: на всех страницах должны быть указаны одни и те же контакты.

Кроме того, не стоит переводить предоплату напрямую. Предложите воспользоваться «Безопасной сделкой» на бирже или оформить договор. Всю сумму фрилансеру можно выслать, только получив все материалы работы и проверив их, заключил эксперт.

Ранее в ноябре сообщалось, что каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто тогда работал в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость в ближайшие пять лет.

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