Новый очаг АЧС выявили в Волгоградской области

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировали в Кумылженском районе Волгоградской области. Заболевание выявили у диких кабанов.

По данным Россельхознадзора, патологический материал был отобран для исследований в охотничьем хозяйстве «Глазуновское» 2 февраля. В течение нескольких дней ветеринарная лаборатория установила диагноз АЧС. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

На территории Кумылженского района введен карантин.

В середине января АЧС обнаружили в Кировском районе Волгограда. Вирус выявили у домашних свиней в личном подсобном хозяйстве.

19 января сообщалось, что карантин по африканской чуме свиней сняли на всей территории Амурской области. Ограничительные мероприятия были введены еще летом 2019 года.