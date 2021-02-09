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Новый очаг АЧС выявили в Волгоградской области

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Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировали в Кумылженском районе Волгоградской области. Заболевание выявили у диких кабанов.

По данным Россельхознадзора, патологический материал был отобран для исследований в охотничьем хозяйстве «Глазуновское» 2 февраля. В течение нескольких дней ветеринарная лаборатория установила диагноз АЧС. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

На территории Кумылженского района введен карантин.

В середине января АЧС обнаружили в Кировском районе Волгограда. Вирус выявили у домашних свиней в личном подсобном хозяйстве.

19 января сообщалось, что карантин по африканской чуме свиней сняли на всей территории Амурской области. Ограничительные мероприятия были введены еще летом 2019 года.

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