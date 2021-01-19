Карантин по АЧС сняли на всей территории Амурской области

На всей территории Амурской области сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом губернатор Василий Орлов рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, карантин по АЧС был введен еще летом 2019 года в связи со вспышкой заболевания. Сотрудники управления ветеринарии провели масштабную работу, распространение чумы удалось предотвратить. Новых случаев заражения нет, пишет Амурская служба новостей.

Губернатор также добавил, что в соседних регионах вспышки АЧС продолжаются. В Приамурье же ограничения отменены, область снова может заниматься экспортом сельхозпродукции.

14 января сообщалось, что в Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружил очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Черниговском районе Приморья, хотя в конце прошлого года в крае были ликвидированы все очаги этого заболевания.