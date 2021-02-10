Ледяной щит: в Арктику прибыла новая смена истребителей

На острове Южный в Северном Ледовитом океане произошла первая замена летчиков и истребителей МиГ-31БМ, которые месяц назад заступили на дежурство по охране российской границы в воздушном пространстве Арктики. Как проходили первые недели службы в Заполярье — в фотогалерее «Известий»