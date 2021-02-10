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Ледяной щит: в Арктику прибыла новая смена истребителей

Летчики оценивают возможности применения модернизированных боевых самолетов в экстремальных условиях
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На закате
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
На острове Южный в Северном Ледовитом океане произошла первая замена летчиков и истребителей МиГ-31БМ, которые месяц назад заступили на дежурство по охране российской границы в воздушном пространстве Арктики. Как проходили первые недели службы в Заполярье — в фотогалерее «Известий»
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техника
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Опытно-боевое дежурство истребителей на Новой Земле отрабатывается впервые в современной истории России
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взлет
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В ходе операции военные оценивают боевые возможности применения истребителей-перехватчиков в арктических широтах
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техника
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В суровых погодных условиях техника ведет себя по-особенному, для ее эксплуатации необходимо наработать дополнительный опыт
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посадка
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Погода на Севере капризна и непредсказуема — в любой момент, вопреки прогнозам метеорологов, может понизиться температура воздуха, подняться сильный боковой ветер, начаться сильный снегопад
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Закат
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Поэтому полеты в Арктике всегда проводятся по фактической погоде
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летчики
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Для отработки полетов в любых условиях авиаторы используют всесезонные аэродромы островов Северного Ледовитого океана
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Летчики
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
В день первой смены летчиков погода была хорошая, поэтому им удалось сразу отработать тренировочные полеты на перехват условного противника
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Самолет
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Условия несения службы летчиков решил лично проверить командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко
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кабина
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Он сам пилотировал МиГ-31БМ от базового аэродрома на Кольском полуострове до Рогачёво на Южном
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Самолет
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Посадив самолет, он оценил надежность и летные возможности модернизированного сверхзвукового высотного истребителя-перехватчика, который может не только перехватывать воздушные цели, но и поражать объекты на море и на земле
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Новая Земля
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Благодаря присутствию модернизированных истребителей-перехватчиков зона контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути значительно расширилась. В последние несколько лет арктические границы охранял зенитный ракетный полк Северного флота, оснащенный системами ПВО С-400 «Триумф»
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Новая Земля
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
За месяц, прошедший с начала боевого дежурства истребителей в Арктике, никаких инцидентов вблизи российских границ не произошло
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