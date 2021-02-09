Импорт автомобилей в Россию в 2020 году снизился на 20%

Импорт легковых автомобилей в Россию в 2020 году сократился на 19,7% по сравнению с показателем 2019 года, до 243,2 машин. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5,4 млрд. При этом в декабре было импортировано 28,9 тыс. машин (+0,2% к ноябрю 2020 года).

Импорт грузовиков в 2020 году упал на 19,4%, до 24,1 тыс. машин, общей стоимостью $1,2 млрд. Из них 3,5 тыс. грузовиков (+19,7% к ноябрю) на $164,8 млн были поставлены в нашу страну в декабре.

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.