Самолет Ан-12 зацепился за бруствер при посадке на острове Итуруп

Самолет из Хабаровска Ан-12 зацепился за бруствер во время посадки на аэродроме Буревестник на острове Итуруп в Сахалинской области. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что в результате ЧП самолет получил повреждения — у воздушного судна вырвало левую стойку шасси.

В настоящий момент подробности и причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

28 января вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание. По некоторым данным, у вертолета в результате ЧП была повреждена хвостовая балка.